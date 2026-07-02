Con la elegancia a tope: México jugará de verde ante Inglaterra

Héctor Cantú

La Selección Mexicana repetirá la indumentaria con la que consiguió dos de las cuatro victorias que acumula hasta el momento en la Copa del Mundo 2026.

La FIFA ha confirmado que el equipo comandado por Javier Aguirre volverá a vestir de verde para enfrentarse a Inglaterra en la fase de octavos de final.

Con este anuncio, el equipo mexicano mantiene viva la costumbre de jugar los partidos eliminatorios vestido con la indumentaria de color verde.

La última vez que México no jugó de verde, blanco y rojo, en una fase eliminatoria, fue en el Mundial disputado en casa en 1986, donde superó a Bulgaria para lograr su boleto a los cuartos de final.

En esta edición del Mundial, México jugó de verde el partido inaugural ante Sudáfrica y repitió la indumentaria en el partido anterior de dieciseisavos de final ante Eucador.

Inglaterra, también jugará con su uniforme tradicional en blanco en el que será el primer enfrentamiento en una Copa del Mundo entre ambas selecciones.