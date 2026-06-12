Publicación: viernes 12 de junio de 2026

EFE

Colombia acelera su preparación para el debut mundialista

Los 'Cafeteros' afinan detalles previo a su primer partido ante Uzbekistán.

La Selección Colombiana intensificó este viernes su preparación para debutar en el Mundial el próximo miércoles ante Uzbekistán en partido que se realizará en el Estadio Ciudad de México, mejor conocido como el Azteca.

La sesión realizada en Guadalajara, donde tienen su campamento base, estuvo abierta sólo unos minutos a los medios de comunicación a diferencia del martes anterior, cuando el seleccionador argentino Néstor Lorenzo, permitió observar el entrenamiento por casi dos horas.

Al inicio de la práctica, el plantel hizo trabajo de fuerza en el gimnasio, después salió a la cancha 1 del centro deportivo Academia AGA, sede del equipo local Atlas, en el que milita el guardameta Camilo Vargas.

Colombia destrozó a México con dos asistencias de James Rodríguez

Con pasmosa facilidad, Colombia goleó 4-0 a México.
Con goles de Jhon Lucumí, Luis Díaz y Jefferson Lerma (16', 56' y 64' y 87').
México tuvo su peor derrota con Javier Aguirre.
James Rodríguez asistió para los dos primeros goles en el AT&Stadium.
Así se vivió la paliza de Colombia ante el Tri.
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El grupo se enfocó en trabajo de toque, velocidad y coordinación en espacios reducidos.

Los guardametas entrenaron con un sparring solicitado por Lorenzo. El portero mexicoamericano de 19 años, Cruz Martínez, fue quien ayudó a Camilo Vargas, David Ospina y Álvaro Montero con el trabajo de reacción y pases cortos.

Fuentes de comunicación de Atlas dijeron a EFE que el equipo puso a disposición del cuerpo técnico colombiano a jugadores de la cantera para desempeñarse como sparrings, por lo que existe la posibilidad de que en los próximos días otros elementos del club se integren a los entrenamientos, en los que podrían apoyar en los interescuadras.

Colombia le dio cátedra a Costa Rica y se despidió de su afición

Colombia cerró su despedida ante su afición con triunfo de 3-1 sobre Costa Rica en el estadio El Campín de Bogotá, antes de viajar al Mundial 2026.
Los goles de la Tricolor fueron obra de Luis Suárez, Dávinson Sánchez y Luis Díaz, en una actuación sólida de principio a fin.
Costa Rica descontó una vez, pero nunca logró equilibrar un partido que tuvo a Colombia como dueño de la posesión y las ocasiones más claras.
El encuentro representó la despedida oficial de Colombia frente a sus aficionados antes de emprender el viaje rumbo a Norteamérica para la Copa del Mundo.
El equipo de Néstor Lorenzo mostró buena conexión entre líneas y dejó sensaciones positivas en su penúltimo ensayo previo al debut mundialista.
Luis Díaz volvió a ser uno de los jugadores más desequilibrantes en ataque y coronó su actuación con una anotación.
Para Costa Rica fue el estreno de un nuevo cuerpo técnico encabezado por Fernando Batista, que tuvo su primera prueba ante un rival mundialista de alto nivel.
Aunque cayó derrotada, la selección tica encontró momentos competitivos y pudo marcar un gol en un escenario complicado como visitante.
James Rodríguez fue uno de los grandes protagonistas de la noche y recibió una sonora ovación de los aficionados presentes en El Campín.

La sesión de este sábado será a puerta cerrada; se espera que el entrenador ensaye con el posible XI que saldrá a la cancha para el duelo contra Uzbekistán.

Colombia se entrenará en Guadalajara hasta el 15 junio, luego viajará a la Ciudad de México, donde un día antes de su partido ofrecerán declaraciones a los medios de comunicación.

Colombia forma parte del Grupo K, en el que también jugará contra República Democrática del Congo, el 23 de junio en Guadalajara, y finalizará la fase de grupos ante Portugal, en Miami, el 27.

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