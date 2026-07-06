Charles De Ketelaere, el héroe que venció al ruido de Seattle

Hiram Marín

Charles De Ketelaere se vistió de auténtico héroe en los octavos de final al cargar con todo el peso ofensivo de Bélgica frente aEstados Unidos. El espigado mediocampista dio una auténtica exhibición de talento y jerarquía, convirtiéndose en el factor para inclinar la balanza en favor de los 'Diablos Rojos'.

La gran figura belga destrozó el planteamiento defensivo norteamericano gracias a su imponente físico y una soberbia conducción de balón. De Ketelaere pidió la pelota en los momentos de mayor exigencia, rompió líneas con facilidad y mantuvo bajo máxima alerta a los defensas locales.

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Su recompensa a un partido perfecto llegó por partida doble, al mandar guardar el esférico al fondo de las redes para firmar un doblete monumental que selló el boleto a la siguiente ronda. Con estas dos anotaciones, el talentoso futbolista demostró que no le pesa el rol de líder del ataque de su país.