Oscar Sandoval
Canadá le permite a Elye Wahi entrar y jugar el Mundial 2026
Wahi estuvo detenido en Francia, pero podrá jugar ante Alemania en Toronto
Las autoridades canadienses cambiaron de parecer y finalmente dieron luz verde para que Elye Wahi pueda entrar al país y disputar el Mundial 2026, a pesar de estar bajo investigación por amaños de partidos en Francia.
La Federación de Costa de Marfil informó que "“la situación administrativa de Elye Wahi ha evolucionado favorablemente” y explicó que el mediocampista “está autorizado a viajar con la delegación de los ‘Elefantes’ a Canada”.
Wahi fue detenido el 29 de mayo e interrogado por la policía francesa al estar implicado en diferentes delitos vinculados con apuestas deportivas, abandonó las instalaciones y pudo viajar para la Copa del Mundo, pero la investigación sigue abierta.
Wahi podrá disputar su segundo partido de la Copa del Mundo tras ser titular frente a Ecuador.
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