Canadá le permite a Elye Wahi entrar y jugar el Mundial 2026

Oscar Sandoval

Las autoridades canadienses cambiaron de parecer y finalmente dieron luz verde para que Elye Wahi pueda entrar al país y disputar el Mundial 2026, a pesar de estar bajo investigación por amaños de partidos en Francia.

🚨 COMMUNIQUÉ 🚨



Mise à jour concernant Elye Wahi



La Fédération Ivoirienne de Football (FIF) informe que la situation administrative d’Elye Wahi a évolué favorablement.



Les autorisations nécessaires à son entrée sur le territoire canadien ont désormais été obtenues.



Par… https://t.co/Xd5MqImtzE — Équipe Nationale de Football Cote d’Ivoire 🇨🇮🐘 (@equipenatciv) June 18, 2026

La Federación de Costa de Marfil informó que "“la situación administrativa de Elye Wahi ha evolucionado favorablemente” y explicó que el mediocampista “está autorizado a viajar con la delegación de los ‘Elefantes’ a Canada”.

Wahi fue detenido el 29 de mayo e interrogado por la policía francesa al estar implicado en diferentes delitos vinculados con apuestas deportivas, abandonó las instalaciones y pudo viajar para la Copa del Mundo, pero la investigación sigue abierta.

Wahi podrá disputar su segundo partido de la Copa del Mundo tras ser titular frente a Ecuador.