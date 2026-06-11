Canadá debuta este viernes ante Bosnia y Herzegovina

EFE

Canadá está preparada para afrontar este viernes su debut mundialista en Toronto ante Bosnia y Herzegovina, el partido más esperado de su historia reciente y el primero de un Mundial en Canadá, según declararon este jueves en una rueda de prensa tanto el seleccionador nacional, Jesse Marsch, como el centrocampista Stephen Eustáquio.

El encuentro abrirá el Grupo B y será el primer partido de una Copa del Mundo masculina disputada en suelo canadiense, una circunstancia que tanto el técnico como el capitán del equipo consideran una motivación adicional más que una fuente de presión.

“Estamos listos para jugar. Estamos listos para disputar grandes partidos. Estamos listos para hacer sentir orgulloso a nuestro país”, afirmó Marsch, que insistió en que durante los dos años que lleva al frente del equipo ha buscado construir una identidad clara basada en la confianza y el entendimiento mutuo.

Eustáquio, que llevará el brazalete ante la ausencia por lesión de Alphonso Davies, calificó el momento como “un sueño hecho realidad”, aunque subrayó que el equipo debe mantener la calma para no dejarse arrastrar por la emoción del acontecimiento.

Canada is ready for the beautiful game.https://t.co/78U9toSJy8 pic.twitter.com/ImGutPYINx — Prime Minister of Canada (@CanadianPM) June 11, 2026

“Existe cierta presión, pero viene de la responsabilidad que sentimos. El equipo está preparado”, señaló.

Poco antes de la rueda de prensa, la selección canadiense realizó ejercicios en un ambiente distendido en el campo de entrenamiento del Toronto FC, en el norte de la ciudad. En el entrenamiento participó Davies aunque en los primeros minutos tuvo una rutina de ejercicios distinta que el resto de sus compañeros.

Canadá llega al estreno con el recuerdo todavía presente de Catar 2022, donde ofreció una buena imagen en su debut ante Bélgica, aunque acabó perdiendo.