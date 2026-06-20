Bukayo Saka trabajó por separado con Inglaterra

Redacción FOX Deportes

Bukayo Saka se perdió el entrenamiento de Inglaterra de cara al choque contra Ghana en el Mundial 2026, y la Asociación Inglesa dijo que el jugador está siguiendo su propio programa mientras sigue su recuperación de una lesión en el tendón de Aquiles.

England’s full squad are training at Swope Soccer Village this morning, apart from Bukayo Saka who is following his own programme. pic.twitter.com/gmm07TaDhq — England (@England) June 20, 2026

Saka lleva luchando contra este problema desde marzo y el DT de Inglaterra, Thomas Tuchel, insistió en la necesidad de gestionar con cuidado la carga de trabajo del jugador de 24 años durante el torneo.

El extremo no participó en la sesión celebrada en la concentración de Inglaterra en Kansas City y la FA no dio indicios de que su disponibilidad para el partido del martes del Grupo L estuviera en duda.

Pushing towards matchday ✌️



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Saka salió desde el banquillo en la victoria de Inglaterra 4-2 sobre Croacia en el debut y tuvo un impacto inmediato, ayudando a generar la jugada del de Marcus Rashford en los últimos minutos.

El jugador del Arsenal declaró antes del torneo que estaba dispuesto a arriesgarse a jugar a pesar de la lesión con tal de participar en el Mundial, aunque Tuchel ha reconocido que es poco probable que pueda ser titular y disputar cada partido de principio a fin.