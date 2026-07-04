Brasil podría cobrarle a Noruega una 'maldición' de 24 años

Redacción FOX Deportes

Brasil lleva más de 20 años sin ganarle a una selección europea en la Copa del Mundo y si no quiere irse eliminado en los octavos de final, mejor será revierta esa racha contra la Selección Noruega.

El equipo sudamericano, máximo ganador de Copas Mundiales pese a que no se corona desde 2002 (justamente el último torneo en el que eliminó a selecciones de UEFA) ha ido subiendo su nivel de juego en los últimos partidos, pero el equipo nórdico tiene la mejor generación de jugadores de su historia, por lo que se espera un partido muy cerrado, más allá de que el conjunto sudamericano luce con mayor calidad en casi todas las líneas.

Así llegan ambos equipos para este duelo en el Estadio New York/New Jersey: