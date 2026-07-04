Brasil no tiene un plan 'antiHaaland': Carlo Ancelotti

EFE

El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, afirmó este sábado que "no existe un plan 'antiHaaland' y aseguró que no piensa decir a los centrales Marquinhos y Gabriel Magalhães cómo marcar al delantero noruego porque lo conocen mejor que él.

"Plan 'antiHaaland' no existe. No voy a explicar cómo marcar a Haaland o cómo jugar contra Haaland a Gabriel, que jugó contra él un montón de veces, o a Marquinhos", aseveró en la rueda de prensa previa al partido de octavos de final del Mundial 2026 contra Noruega, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

A los 19 años y concentrado con Brasil, Endrick espera el nacimiento de su hijo El jugador del Real Madrid abrió su lado más personal y habló de su relación con Neymar

'Carletto' insistió que "todo el mundo conoce" al delantero del Manchester City, que suma ya cinco goles en el torneo, y que Brasil está centrado en "preparar bien el partido, incluyendo las características de Haaland", a quien tildó de "muy peligroso".

Pero también citó el talento de Martin Odegaard, con el que coincidió en el Real Madrid cuando el mediapunta tenía 16 años, y el potencial ofensivo de otros noruegos, como Alexander Sorloth y Antonio Nusa.

"Noruega es un equipo difícil" y "muy bien equilibrado", que "tiene estructura y calidad. Tenemos que dar lo máximo. Estamos confiados. Salimos de una eliminatoria contra Japón y queremos mejorar. Estamos preparados para todo lo que pueda pasar", apuntó.

"Estoy preocupado y ansioso, como de costumbre", confesó.