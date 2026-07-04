EFE
Brasil no tiene un plan 'antiHaaland': Carlo Ancelotti
Para el director técnico de la 'Canarinha', Noruega tiene muchos jugadores peligrosos
El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, afirmó este sábado que "no existe un plan 'antiHaaland' y aseguró que no piensa decir a los centrales Marquinhos y Gabriel Magalhães cómo marcar al delantero noruego porque lo conocen mejor que él.
"Plan 'antiHaaland' no existe. No voy a explicar cómo marcar a Haaland o cómo jugar contra Haaland a Gabriel, que jugó contra él un montón de veces, o a Marquinhos", aseveró en la rueda de prensa previa al partido de octavos de final del Mundial 2026 contra Noruega, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.
'Carletto' insistió que "todo el mundo conoce" al delantero del Manchester City, que suma ya cinco goles en el torneo, y que Brasil está centrado en "preparar bien el partido, incluyendo las características de Haaland", a quien tildó de "muy peligroso".
Pero también citó el talento de Martin Odegaard, con el que coincidió en el Real Madrid cuando el mediapunta tenía 16 años, y el potencial ofensivo de otros noruegos, como Alexander Sorloth y Antonio Nusa.
"Noruega es un equipo difícil" y "muy bien equilibrado", que "tiene estructura y calidad. Tenemos que dar lo máximo. Estamos confiados. Salimos de una eliminatoria contra Japón y queremos mejorar. Estamos preparados para todo lo que pueda pasar", apuntó.
"Estoy preocupado y ansioso, como de costumbre", confesó.
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