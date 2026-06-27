Bélgica prepara el partido ante Senegal sin temor, pero con respeto

Reuters

Bélgica se recuperó de un comienzo titubeante en el Mundial para acabar como primera del Grupo G, aunque su dudoso premio es enfrentarse a Senegal en los dieciseisavos de final, y el defensor Zeno Debast declaró el domingo que no esperaban enfrentarse a la selección africana.

Los Diablos Rojos por fin empezaron a funcionar en su último partido de la fase de grupos, aunque fuera contra una selección neozelandesa de limitadas capacidades, tras dos empates contra Egipto e Irán, lo que les ha dado confianza de cara a la fase eliminatoria del torneo.

🇧🇪 Belgium have qualified for the Round of 32!#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 27, 2026

La victoria 5-1 sobre los 'Kiwis' aseguró a Bélgica el primer puesto del Grupo G y un choque ante uno de los ocho mejores terceros del torneo.

Parecía que su rival iba a ser Corea del Sur, pero la remontada de la República Democrática del Congo ante Uzbekistán el sábado le aseguró el pase y eliminó al elenco asiático, por lo que el próximo rival de Bélgica será Senegal.

Pese al poco tiempo de preparación, Debast afirmó que su equipo estaría preparado. "Ha sido una sensación un poco extraña, pero sabemos que ahora nos toca Senegal y tenemos, creo, tres días para preparar el partido", declaró a periodistas el domingo.

Bélgica se aplicó, goleó a Nueva Zelanda y avanza como líder Los 'Diablos Rojos' por fin mostraron al máximo su poderío ofensivo

"Senegal es un equipo realmente bueno (...) Creo que será un buen partido, sabiendo que nosotros también tenemos cualidades. Si estamos en buena forma y seguimos con la dinámica positiva de nuestro último partido, creo que será un partido muy bueno".

Debast aún no ha jugado en el torneo debido a una lesión, pero afirmó que una resonancia magnética reciente ha confirmado que sigue recuperándose.

"El resultado ha sido positivo, todo va según lo previsto, así que somos optimistas (...) Me siento bien; hoy he podido participar parcialmente en el entrenamiento del equipo".