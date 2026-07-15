Atlético de Madrid es el equipo con más finalistas en el Mundial 2026

Redacción FOX Deportes

Atlético de Madrid, con nueve, será el club que más jugadores aporte a la final de la Copa del Mundo que disputarán el domingo Argentina y España, en el estadio Metlife de Nueva York/Nueva Jersey, uno más que el Barcelona, ocho.

El conjunto que dirige Diego Pablo Simeone estará representado por cinco jugadores en la ‘Albiceleste’, pese a que al comienzo del torneo tenía seis (Juan Musso, Nahuel Molina, Giuliano Simeone, Thiago Almada, Nico González y Julián Álvarez). El 30 de junio concluyó la cesión de Nico González, que vuelve a ser jugador de la Juventus.

La Selección Española, cuenta con cuatro jugadores rojiblancos: Marcos Llorente, Marc Pubill, Alex Baena y Alejandro Grimaldo, fichado durante el Mundial.

Barcelona tendrá ocho jugadores en la final del próximo domingo, todos futbolistas de la ‘Furia Roja’: Joan Garcia, Pau Cubarsi, Eric García, Pablo Gaviria 'Gavi', Lamine Yamal, Dani Olmo, Pedri González y Ferran Torres.