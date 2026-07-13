Publicación: lunes 13 de julio de 2026

Reuters

Ataques duros para Alexander Sorloth tras el Mundial

El delantero noruego ha sufrido acoso en redes sociales a causa de su bajo rendimiento

El delantero noruego Alexander Sorloth ha sido objeto de graves insultos en internet tras la eliminación de su selección en los cuartos de final del Mundial ante Inglaterra el sábado, dijo el seleccionador, Stale Solbakken.

Los insultos comenzaron después de que Sorloth optara por disparar en lugar de pasar el balón a Erling Haaland, que estaba desmarcado, durante un contraataque de dos contra uno, mientras Noruega ganaba 1-0. Su disparo fue bloqueado e Inglaterra empató minutos después, llegando a ganar 2-1 tras la prórroga.

En una tarde triste acabó la travesía del barco vikingo de Noruega

La pareja de Sorloth, Lena Selnes, compartió capturas de pantalla en Instagram en las que se veía una avalancha de mensajes hostiles, incluidos comentarios en los que se instaba al delantero a quitarse la vida.

"Es trágico", dijo Solbakken en una rueda de prensa en Miami. "Este es el mundo en el que vivimos. Les digo a los chicos que se mantengan alejados de las redes sociales, sobre todo en días como este. No hay nada más que decir al respecto, salvo que carece por completo de sentido en todos los niveles posibles".

El histórico hat-trick de Alexander Sørloth en la Champions League

El noruego fue instrumental para que el Atlético de Madrid avanzara a octavos de final.
Al minuto 23' abrió el marcador con un zurdazo que pasó entre las piernas de Simon Mignolet.
En el 76' aprovechó un contragolpe, empujó el esférico e hizo el 3-1.
Finalmente, al 87', volvió a hacer gala de su pierna izquierda para concretar el 4-1.
Con su hat-trick se convirtió en el segundo jugador del Atlético de Madrid con un triplete en el torneo continental.
Además, es el sexto futbolista que marca tres goles en un partido de la presente edición de la Champions.

Sorloth, de 30 años, que juega en el Atlético de Madrid, defendió su decisión tras el partido, explicando que el defensor inglés John Stones había cerrado la línea de pase hacia Haaland.

"Lo único que quería hacer en esa situación era pasarle el balón a Erling", dijo Sorloth. "Pero me pareció que no había espacio para el pase, así que opté por disparar".

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