Redacción FOX Deportes
Así nació el 'Remo Vikingo', la celebración que conquistó al Mundial 2026
El líder de la afición noruega explicó el significado del ritual inspirado en los vikingos
La afición de Noruega convirtió el 'Remo Vikingo' en una de las celebraciones más llamativas de la Copa Mundial 2026. El ritual ya trascendió las tribunas e incluso comenzó a replicarse en partidos de la MLB, pero su origen se remonta a la historia de los vikingos.
Ole Frøystad, el aficionado que encabeza el tradicional 'Remo Vikingo' desde la grada, explicó el significado del ritual:
"El remo hace referencia a los vikingos. Antes de ir a la batalla recogían las velas, tomaban los remos y navegaban hasta la orilla. Eso es exactamente lo que hacen nuestros jugadores antes de entrar en combate sobre el campo".
Aunque el Mundial 2026 lo convirtió en un fenómeno global, el ritual acompaña a la Selección Noruega desde hace años. Frøystad ha compartido en Instagram videos del 'Remo Vikingo' durante partidos de eliminatoria y encuentros amistosos.
Frøystad explicó que el cántico consiste en repetir "Roo, R-O", una expresión que significa "remar" en noruego. También aseguró que disfruta ver a aficionados de otros países sumarse al ritual, porque considera que Noruega "va a luchar" durante los 90 minutos, sin importar el marcador.
Ahora, los 'Vikingos’ buscarán mantener ese impulso cuando enfrenten a Costa de Marfil en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 el próximo martes 30 de junio.
¡Te presentamos a Ole Frøystad, el superfan noruego responsable de la celebración viral del "remo"! 🇳🇴🚣 pic.twitter.com/77hWks2fZy— FIFA (Español) (@fifacom_es) June 26, 2026
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