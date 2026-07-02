Argentina vs. Cabo Verde, el partido más disparejo de la fase eliminatoria

Héctor Cantú

A la Selección de Cabo Verde, la gran sorpresa del Mundial 2026, le tocó el reto más disparejo de la fase de eliminación directa en el que se enfrentará a Argentina por el boleto a los octavos de final

Será una auténtica batalla de David contra Goliath: El debutante, que ya ha hecho historia al clasificarse a dieciseisavos de final, contra el actual campeón del mundo, una confrontación que favorece en el papel al equipo sudamericano.

Los pronósticos apuntan por el equipo de Messi y compañía, pues Argentina solo ha perdido en una ocasión ante un debutante en una Copa del Mundo.

El único traspié que registra la historia fue en la edición 1934, cuando la Albiceleste cayó ante Suecia por 3-2.

Después de aquel episodio, el cuadro sudamericano no volvió a perder en sus seis partidos ante equipos debutantes en un Mundial, dejando un saldo de cinco victorias y un empate.

Otra de las disparidades más escandalosas entre ambos equipos es el valor de mercado, pues Argentina , primer lugar de la clasificación de la FIFA, vale 14 veces más que los Tiburones Azules que, al día de hoy, ocupa el penúltimo lugar de las selecciones participantes en el Mundial.

Sin embargo, en la presente edición del Mundial ha quedado demostrado que siempre hay lugar para sorpresas. Cabo Verde ha sido una constante grata que ha venido a animar la Copa del Mundo, pero Argentina, no piensa perder su corona ante el equipo debutante.