Algunos técnicos llegarán al Mundial con poca experiencia

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Los entrenadores de selecciones suelen quejarse de la falta de tiempo para trabajar, algo que va a extremarse en el Mundial que está por comenzar, con varios directores técnicos que llevan apenas unas semanas en el cargo y ni siquiera han dirigido un partido oficial a sus futbolistas.

En un mundo en el que escasea el sentimentalismo, llevar a una selección a un Mundial no garantiza que un entrenador esté en el banquillo durante el torneo, una realidad que ha cambiado los preparativos de varios equipos para la competencia.

Carlos Queiroz es el que menos partidos ha dirigido a su equipo, pero aporta una gran experiencia al cargo de seleccionador de Ghana.

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Queiroz, quien sustituyó a Otto Addo el 13 de abril, dirigirá en su quinto Mundial consecutivo. El técnico de 73 años se perdió la derrota de Ghana en el amistoso contra México en mayo por motivos personales, y su único partido al frente del equipo fue el empate 1-1 de la semana pasada contra Gales.

El técnico de Arabia Saudita, Georgios Donis, fue nombrado 10 días después de Queiroz, en sustitución de Hervé Renard, quien llevó al equipo al Mundial pasado, donde venció a Argentina, que finalmente se consagraría campeona.

Donis ha tenido tres amistosos para familiarizarse con su equipo, el más reciente un empate a 0-0 con Senegal.

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A diferencia de Queiroz, Miroslav Koubek, de 74 años, no tenía ninguna experiencia internacional cuando su país le llamó. Fue nombrado seleccionador de la República Checa en diciembre, tras la destitución de Ivan Hasek a raíz de una derrota ante Islas Feroe.

Koubek se enfrentó a un bautismo de fuego. Sus primeros partidos al frente del equipo llegaron en la repesca de clasificación, donde los checos se impusieron en la tanda de penales ante Irlanda y Dinamarca.

Se mantiene invicto como seleccionador checo, tras ganar dos recientes amistosos contra Kosovo y Guatemala antes del primer Mundial de su selección desde 2006.

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Otro hombre que llevó a su equipo a la repesca es Graham Potter, quien tomó las riendas de Suecia en octubre.

A pesar de no ganar ninguno de los dos últimos partidos de clasificación y terminar último de su grupo, Suecia se clasificó para la repesca gracias a que ganó su liga de la Nations League.

Suecia venció a Ucrania y Polonia, las dos únicas victorias de Potter al frente del equipo, tras haber perdido contra Noruega y empatado con Grecia en partidos recientes.

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Suecia debuta contra Túnez, que nombró a Sabri Lamouchi como técnico en enero. Sus cuatro partidos han sido todos amistosos: ganó el primero contra Haití, pero perdió los dos últimos contra Austria y Bélgica.

El marroquí Mohamed Ouahbi, nombrado en marzo, ha tenido un comienzo más tranquilo, ya que se mantiene invicto en cinco amistosos mientras prepara a una selección con grandes expectativas tras alcanzar las semifinales hace cuatro años. Ouahbi llevó a la selección Sub-20 de Marruecos al éxito en el Mundial de Chile el año pasado tras superar en la final a Argentina.

Fabio Cannavaro también sabe lo que hace falta para ganar un Mundial. Como jugador, fue el capitán de la Selección Italiana de 2006, y ahora se estrena en el torneo como seleccionador. El entrenador de Uzbekistán, que asumió en octubre, cuenta con ocho partidos a sus espaldas, habiendo perdido dos amistosos recientes contra Canadá y Países Bajos.

Lanzados a la piscina, estos entrenadores tendrán que encontrar rápidamente su ritmo en una competición que ofrece poco tiempo para adaptarse.