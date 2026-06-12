Alemania llega al Mundial 2026 para ser campeón del mundo

Redacción FOX Deportes

Deniz Undav aseguró que a pesar de que Alemania no está entre los candidatos al título en el Mundial 2026, el “objetivo” es convertirse de nueva cuenta en “campeones del mundo” y para llegar a esa meta deberá comenzar la Copa del Mundo tomando confianza ante Curazao.

“El objetivo es ser campeones del mundo. Si ahora digo que sólo queremos llegar a los octavos de final sería un error. Cada uno de nosotros tenemos el objetivo de ser campeones del mundo”, expresó en una larga rueda de prensa.

Alemania cuenta las horas para su estreno ante Curazao. “La tensión sube y todos están muy excitados para el primer partido. El foco está ahí, todos estamos pisando el acelerador en el entrenamiento. Todos estamos al cien por cien”, explicó el delantero.

“Por supuesto que queremos ganar. Creo que cuando ganas el primer partido, primero das ejemplo al equipo y eso es muy importante para todos nosotros, también para los aficionados en Alemania, pero también para los aficionados de aquí”, expuso Undav.

“Si juego o entro desde el principio, el objetivo es dar el cien por cien, marcar goles y, por supuesto, seguir la idea táctica del seleccionador nacional. Puedo jugar de ‘9’ o de ‘10’. No importa, mi objetivo es marcar goles”, concluyó el delantero.