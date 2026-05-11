Adam Bareiro pone en riesgo su presencia en el Mundial

Reuters

La lesión muscular que sufrió el delantero paraguayo Adam Bareiro el fin de semana puso en duda la posibilidad de que integre la lista preliminar de convocados para el Mundial, que se había ganado gracias a su buen momento futbolístico en Boca Juniors.

Bareiro dejó el terreno de juego con muchas señales de dolor el sábado, a los 23 minutos del partido ante Huracán por los octavos de final de la liga argentina.

El futbolista intentó reingresar, pero no resistió y salió caminando con mucha dificultad.

Paraguay da un gran paso hacia el sueño mundialista

"Sufrió una lesión en el aductor derecho", dijo el club a periodistas, sin dar detalles de los plazos de recuperación.

De acuerdo con la prensa local, el delantero se perderá el próximo partido de Boca ante Cruzeiro por la Copa Libertadores e intentará reaparecer el 28 de mayo en el último encuentro de la temporada con Universidad Católica.

El internacional paraguayo anotó seis goles en 14 partidos en el popular conjunto sudamericano desde su llegada en febrero desde el Fortaleza brasileño.

Su buen desempeño en el futbol argentino lo colocó como posible convocado en la lista de la "Albirroja" para competir en el Mundial, donde Paraguay integra el Grupo D de la primera fase con Estados Unidos, Australia y Turquía.

"Tengo expectativas de una convocatoria para el Mundial. Hablé con el cuerpo técnico y trabajo día a día para quedar en la lista".