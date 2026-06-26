A Francia le dio igual llegar clasificada y goleó a Noruega

Karla Villegas Gama

Francia no especuló pese a tener asegurado su lugar en dieciseisavos de final. Con su cuadro estelar, los 'Bleus' liquidaron a Noruega en apenas 32 minutos y sellaron el liderato del Grupo I con un triunfo de 4-1.

La sociedad entre Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé volvió a marcar diferencias y expuso las carencias de la defensa noruega. Al 7', Mbappé habilitó con un pase largo al 'Mosquito', quien abrió el marcador. Al 20’ repitieron la fórmula, en una copia exacta de la jugada anterior.

Noruega respondió de inmediato. Thelo Aasgaard descontó con un disparo preciso para el 2-1. El festejo les duró poco.

Aurélien Tchouaméni asistió a Dembélé para devolver la ventaja de dos goles antes del descanso.

Ousmane Dembélé y su hat-trick histórico en el Mundial

En el complemento, Noruega estuvo cerca de meterse de lleno al partido cuando el árbitro marcó un penal, pero Mike Maignan evitó el 3-2 al detener el disparo de Jørgen Strand Larsen.

Francia siguió generando ocasiones durante el complemento, aunque la falta de puntería retrasó el cuarto gol.

Fue hasta el 90+4’ que los ‘Bleus’ encontraron el tanto definitivo, por conducto de Désiré Doué, a pase de Bradley Barcola.

El triunfo aseguró a Francia el liderato del Grupo I, por lo que enfrentará en dieciseisavos de final a uno de los mejores terceros provenientes de los grupos C, D, F, G o H. Por su parte, Noruega ya conoce a su rival: Costa de Marfil.