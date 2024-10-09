México sacó la casta y ganó el tercer lugar del Mundial Femenil Sub-17

Redacción FOX Deportes

México conquistó el tercer lugar del Mundial Femenil Sub-17 Marruecos 2025 al vencer 3-1 en penales a Brasil, luego de un intenso empate 1-1 en Rabat. Kaylane abrió el marcador para las sudamericanas al 78’, pero un autogol de Evelin en el minuto 90+5 mantuvo viva la esperanza tricolor hasta la tanda decisiva.

El dramatismo se adueñó del cierre: Brasil dominó la posesión, pero México resistió con temple y aprovechó su momento en el tiempo agregado. En la definición desde los once pasos, las mexicanas mostraron frialdad y puntería para asegurar el bronce. El marcador final reflejó justicia para un equipo que nunca se rindió.

La portera mexicana fue clave al detener dos ejecuciones rivales, mientras sus compañeras sellaban el triunfo con precisión y carácter. Ese temple competitivo marcó la diferencia ante un rival que había sido superior en las semifinales del torneo. El festejo fue desbordado, consciente del valor histórico del logro.

Con esta victoria, México repite podio mundialista en la categoría y reafirma el crecimiento del futbol femenil juvenil. El bronce en Rabat simboliza constancia, resiliencia y una generación que promete más éxitos futuros. El proyecto tricolor cierra así un Mundial con orgullo y esperanza renovada.