España, México y Chile compartirán grupo en el Mundial

EFE

Las selecciones de España, México y Chile compartirán el Grupo F en el Mundial Sub-17 femenino, que se disputará en Marruecos entre el 17 de octubre y el 7 de noviembre próximos y en el que Argentina se medirá al equipo anfitrión, además de Nueva Zelanda y Alemania en el Grupo A.

La FIFA celebró este jueves en su sede de Zúrich, Suiza el sorteo de la competición, que celebrará su décima edición este año y por segunda vez consecutiva y hasta 2029, se disputará en Marruecos.

20 de las 24 selecciones clasificadas pudieron conocer ya sus rivales, a falta de completar los cuatro equipos de África, que asegurarán su presencia como ganadoras de la tercera ronda de su fase de clasificación continental, que se disputará en julio.

México comenzó fuerte su camino rumbo al Mundial Femenil

El Grupo B lo formarán Puerto Rico, que hará su debut frente a la vigente campeona, Corea del Norte, Polonia y una selección africana por determinar y el C lo compondrán Canadá, Brasil, Noruega y otro equipo africano.

Venezuela, que participará por tercera vez, se medirá en el Grupo D a Japón, Francia y otra selección africana y el Grupo E lo integrarán Estados Unidos, Samoa, China y el cuarto clasificado de África.