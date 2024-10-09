Publicación: jueves 21 de mayo de 2026

EFE

España, México y Chile compartirán grupo en el Mundial

El sorteo del torneo femenil Sub-17 definió la fase de grupos.

Las selecciones de España, México y Chile compartirán el Grupo F en el Mundial Sub-17 femenino, que se disputará en Marruecos entre el 17 de octubre y el 7 de noviembre próximos y en el que Argentina se medirá al equipo anfitrión, además de Nueva Zelanda y Alemania en el Grupo A.

La FIFA celebró este jueves en su sede de Zúrich, Suiza el sorteo de la competición, que celebrará su décima edición este año y por segunda vez consecutiva y hasta 2029, se disputará en Marruecos.

20 de las 24 selecciones clasificadas pudieron conocer ya sus rivales, a falta de completar los cuatro equipos de África, que asegurarán su presencia como ganadoras de la tercera ronda de su fase de clasificación continental, que se disputará en julio.

México comenzó fuerte su camino rumbo al Mundial Femenil

Con 4 goles de María Sánchez, 2 de Charlyn Corral, uno de Kimberly Rodríguez, uno de Scarlett Cambreros y uno más de Kiana Palacios, México vapuleó 9-0 a Islas Vírgenes
El próximo 18 de abril, el 'Tri' femenil se enfrentará a Puerto Rico en Toluca, en la antesala de la final
El partido ante Islas Vírgenes se llevó a cabo en Zacatecas

El Grupo B lo formarán Puerto Rico, que hará su debut frente a la vigente campeona, Corea del Norte, Polonia y una selección africana por determinar y el C lo compondrán Canadá, Brasil, Noruega y otro equipo africano.

Venezuela, que participará por tercera vez, se medirá en el Grupo D a Japón, Francia y otra selección africana y el Grupo E lo integrarán Estados Unidos, Samoa, China y el cuarto clasificado de África.

Así cerró la Nations League femenina

Alemania, España, Francia y Suecia jugarán el Final Four.
Países Bajos 1-1 Escocia
Austria 0-6 Alemania
España 2-1 Inglaterra
Portugal 0-3 Bélgica
Suecia 6-1 Dinamarca
Gales 1-4 Italia
Islandia 0-2 Francia
Suiza 0-1 Noruega

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