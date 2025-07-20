Marco Bezzecchi impuso su ley en el Gran Premio de Estados Unidos de Moto GP

EFE

El italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP) ha conseguido su quinta victoria consecutiva al vencer el Gran Premio de los Estados Unidos de MotoGP que se ha disputado en el Circuito de Las Américas (COTA), por delante de los españoles Jorge Martín (Aprilia RS-GP) y Pedro Acosta (KTM RC 16).

El español Marc Márquez (Ducati DesmosediciGP26), que tuvo que cumplir con una penalización de 'vuelta larga' por su incidente en la carrera 'sprint' con el italiano Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP26), acabó justo detrás de él, que fue cuarto.

Marco Bezzecchi vuelve a ser el líder en la clasificación provisional del mundial e iguala a Marc Márquez, el último piloto que, en 2014, ganó las tres primeras carreras de la temporada de manera consecutiva.

Los italianos Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP) y Luca Marini (Honda RC 213 V) se vieron sancionados antes de la carrera con la pérdida de dos posiciones en la formación de salida, con lo que el primero se vio relegado a la cuarta plaza y el segundo a la undécima.

En el caso de Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26), por su incidente con el italiano Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP26) durante la carrera 'sprint', que hizo que ambos se fueran por los suelos, ha supuesto una penalización de 'vuelta larga' para el español durante la carrera.