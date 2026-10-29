Triplete en 16 minutos: la MLS vuelve a sorprender

Héctor Cantú

La Major League Soccer ha vuelto a servir como escenario perfecto para una de las hazañas que enmarcarán la jornada a media semana.

Charlotte FC ha logrado una goleada importante en el futbol de los Estados Unidos tras imponerse 4-0 a FC Montreal, equipo matemáticamente eliminado de la postemporada.

Abada again! ✌️ Charlotte extends its lead to 3-0. https://t.co/rL5p3wen6C — Major League Soccer (@MLS) October 29, 2026

Aunque Idan Toklomati abrió el conteo para los locales, los reflectores se posaron en Liel Abada, quien en 15 minutos logró un triplete para enmarcarlo como uno de los más rápidos en la temporada 2026.

Abada anotó a los minutos 67, 79 y 83 para llegar a ocho tantos en la presente campaña.

It's a 15-minute hat trick for Liel Abada! ? Charlotte up 4-0. https://t.co/xw9Ke8I0se — Major League Soccer (@MLS) October 29, 2026

Es la segunda ocasión en la carrera de Abada que marca un triplete en un juego. El primero fue vestido con la camiseta del Celtic en 2022.