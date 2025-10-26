Publicación: domingo 26 de octubre de 2025

Héctor Cantú

Thomas Müller, encantado con el formato de postemporada de la MLS

Vancouver debutará con Thomas Müller como estandarte en los Playoffs

El flamante campeón de la Supporter’s Shield, Vancouver Whitecaps, debutará en la primera ronda de los Playoffs cuando se enfrente a FC Dallas, uno de los equipos menos favoritos para ganar la MLS Cup.

Thomas Müller, goleador y referente del equipo que fungirá como local, se mostró satisfecho y avaló el formato de la postemporada de la MLS, donde su equipo avanzará a la ronda siguiente si es capaz de derrotar en dos de tres partidos a su rival en turno.

La posibilidad de jugar una eliminatoria en este formato, permite ajustar ciertas cosas en el segundo y tercer partido, por lo que lo hace mucho más atractivo.

“Me gusta este formato, lo hemos visto en los juegos de la NBA, los equipos después del primer y segundo juego se adaptan y hacen modificaciones para encontrar soluciones distintas, lo hace muy atractivo”, detalló minutos antes de arrancar su cotejo.

Thomas Müller y otras estrellas alemanas que han dejado huella en el futbol de los|Estados Unidos

Lothar Matthäus. Jugó un total de 16 partidos en 1990 antes de retirarse con la camiseta del NY Red Bulls.
Jürgen Klinsmann.No jugó en la MLS pero sí terminó su carrera en 2003 en el Orange County Blue Star de la cuarta división de los Estados Unidos
Arne Friedrich (Chicago Fire). Jugó dos temporadas en la Major League Soccer
Torsten Frings (Toronto FC). Jugó 33 partidos con el equipo canadiense en 2011 y 2012.
Florian Jungwirth. Jugó desde 2017 a 2022 en la MLS. Primero defendiendo los colores de San Jose Earthquakes y depsués a Vancouver Whitecaps.
Hany Mukhtar (Nashville SC) Llegó en 2020 para defender los colores de Nashville y ha sido uno de los máximos goleadores en activo de la liga.
Julián Gressel. Desde 2017 ha jugado en la MLS y hasta ahora ha defendido tres camisetas; Atlanta United (2017-2019) , DC United (2020-2022) y actualmente Minnesota United.
Alexander Hack (NY Red Bulls). Llegó esta temporada para defender los colores del equipo de la Gran Manzana
Marco Reus (LA Galaxy). El último gran referente en llegar a la MLS. Reus se unió a las filas del LA Galaxy.
Thomas Müller. Último gran refuerzo alemán. Llega para integrarse en la temporada 2025 al Vancouver Whitecaps.

Müller, quien se espera sea una pieza determinante en las aspiraciones de Vancouver de poder llegar al partido por el título, promedió un gol por partido en la temporada regular desde su llegada.

Vancouver Whitecaps nunca ha levantado el título de la MLS, por lo que en esta temporada 2025 buscarán quedarse con el galardón.

