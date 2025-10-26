Thomas Müller, encantado con el formato de postemporada de la MLS

Héctor Cantú

El flamante campeón de la Supporter’s Shield, Vancouver Whitecaps, debutará en la primera ronda de los Playoffs cuando se enfrente a FC Dallas, uno de los equipos menos favoritos para ganar la MLS Cup.

Thomas Müller, goleador y referente del equipo que fungirá como local, se mostró satisfecho y avaló el formato de la postemporada de la MLS, donde su equipo avanzará a la ronda siguiente si es capaz de derrotar en dos de tres partidos a su rival en turno.

La posibilidad de jugar una eliminatoria en este formato, permite ajustar ciertas cosas en el segundo y tercer partido, por lo que lo hace mucho más atractivo.

“Me gusta este formato, lo hemos visto en los juegos de la NBA, los equipos después del primer y segundo juego se adaptan y hacen modificaciones para encontrar soluciones distintas, lo hace muy atractivo”, detalló minutos antes de arrancar su cotejo.

Müller, quien se espera sea una pieza determinante en las aspiraciones de Vancouver de poder llegar al partido por el título, promedió un gol por partido en la temporada regular desde su llegada.

Vancouver Whitecaps nunca ha levantado el título de la MLS, por lo que en esta temporada 2025 buscarán quedarse con el galardón.