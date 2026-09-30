Héctor Cantú
St. Louis SC logra la increíble cifra de 17 partidos sin derrota
El equipo queda cerca de asegurar su boleto a la postemporada
St. Louis City SC mantiene una de las mejores rachas de la temporada luego de golear 3-0 a New York Red Bulls.
El resultado llevó a uno de los equipos más nuevos de la Major League Soccer a alcanzar 17 partidos consecutivos sin derrota.
Nava knocks it in ?#AllForCITY x @edwardjones pic.twitter.com/gHKaRkmPEm— St Louis CITY SC (@stlCITYsc) September 30, 2026
Ni siquiera jugar en calidad de visitante frenó al conjunto de St. Louis, que se adelantó temprano gracias al gol de Rafael Navarro a los cinco minutos.
Not done yet ?#AllForCITY x @EdwardJones pic.twitter.com/bteJWWpsB2— St Louis CITY SC (@stlCITYsc) October 1, 2026
Aunque el equipo de Nueva York intentó reaccionar, los visitantes lograron contener los embates de los locales y sentenciaron el encuentro en los minutos finales.
A tres minutos del final, Simon Becher puso el 2-0, con el que prácticamente aseguró los tres puntos en disputa.
TOMÁŠ TO FINISH IT ?#AllForCITY x @EdwardJones pic.twitter.com/S4A79e6E1W— St Louis CITY SC (@stlCITYsc) October 1, 2026
El tercer gol llegó en tiempo agregado por conducto de Tomas Ostrak para sellar la goleada y llevar a St. Louis a 47 puntos, a tres unidades de asegurar su clasificación a la postemporada.
St. Louis no pierde en la temporada regular de la MLS desde mayo de 2026, con un saldo de 12 victorias y cinco empates.
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