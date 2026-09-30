St. Louis SC logra la increíble cifra de 17 partidos sin derrota

Héctor Cantú

St. Louis City SC mantiene una de las mejores rachas de la temporada luego de golear 3-0 a New York Red Bulls.

El resultado llevó a uno de los equipos más nuevos de la Major League Soccer a alcanzar 17 partidos consecutivos sin derrota.

Ni siquiera jugar en calidad de visitante frenó al conjunto de St. Louis, que se adelantó temprano gracias al gol de Rafael Navarro a los cinco minutos.

Aunque el equipo de Nueva York intentó reaccionar, los visitantes lograron contener los embates de los locales y sentenciaron el encuentro en los minutos finales.

A tres minutos del final, Simon Becher puso el 2-0, con el que prácticamente aseguró los tres puntos en disputa.

El tercer gol llegó en tiempo agregado por conducto de Tomas Ostrak para sellar la goleada y llevar a St. Louis a 47 puntos, a tres unidades de asegurar su clasificación a la postemporada.

St. Louis no pierde en la temporada regular de la MLS desde mayo de 2026, con un saldo de 12 victorias y cinco empates.