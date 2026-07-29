Simplemente espectacular; así luce el nuevo uniforme del Inter Miami

Héctor Cantú

A unos días de que Lionel Messi reaparezca en la temporada regular 2026 de la MLS tras el Mundial, el Inter Miami ha dado a conocer su nuevo uniforme de la temporada 2026.

Como ha sido una costumbre, el equipo, en consonancia con una de las empresas que le patrocinan, ha mostrado un tercer uniforme en blanco con vivos en negro, azul, y rosa.

Esta nueva colección, denominada ‘Cénit’ está inspirada, según la empresa deportiva que viste al Inter Miami, “en la llegada del nuevo hogar del club, Un Stadium”.

Con este atuendo, el blanco regresa a los uniformes del Inter Miami. La última vez que había sido usado fue en la temporada 2021 en el primer uniforme.

A closer look at our new Third Kit, CÉNIT ✨🤍 @RoyalCaribbean pic.twitter.com/VEaQ0WRZ50 — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 30, 2026

El modelo se une a las indumentarias en rosa como primer uniforme y al negro con vivos en gris en los costados como segundo uniforme.

Inter Miami jugará este próximo sábado ante Columbus Crew, partido en el que estrenará este nuevo uniforme, para después iniciar su camino en la Leagues Cup, donde se medirá a San Luis, Monterrey León.