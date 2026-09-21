Seattle Sounders hunde al Real Salt Lake en partido a media semana

Héctor Cantú

El Seattle Sounders se acercó a zona de clasificación luego de vencer por 2-0 a Real Salt Lake.

El equipo de casa logró ser mucho más efectivo a la hora de atacar y se quedó con tres puntos por demás valiosos que le permiten mantenerse con vida en la lucha por llegar a la postemporada.

Perfectly placed from Danny Musovski ?‍?



Seattle leads 1-0.



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Danny Musovski fue el encargado de marcar el primer tanto del encuentro recién iniciada la segunda mitad del partido.

Salt Lake, volvió a padecer el mal que le ha acompañado durante la presente temporada: la falta de contundencia. A pesar de que lograron 13 remates, solo 2 de ellos fueron al arco rival.

Albert Rusnák lines it up, finds his spot and doubles the Seattle lead. ✌️ pic.twitter.com/xoHddPdJhQ — Major League Soccer (@MLS) September 24, 2026

A 17 minutos del final, Albert Rusnák apareció para poner cifras definitivas al encuentro y sellar la octava victoria de la temporada para el Sounders.

Para Real Salt Lake, el resultado le deja en una posición comprometida de cara al final de la temporada 2026 luego de caer hasta la posición 13 de su conferencia.