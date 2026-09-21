¿Quién es Cavan Sulliva, el 'niño' maravilla de la MLS?

Héctor Cantú

Con 16 años recién cumplidos, Cavan Sullivan se ha convertido en uno de los referentes juveniles de la temporada 2026 de la Major League Soccer.

El jugador de Philadelphia Union ha hecho que su nombre resuene a base de goles y asistencias. En esta temporada ha marcado 10 tantos y colaborado con nueve pases de gol.

Semana a semana, Sullivan se ha convertido en una pieza importante de la ofensiva de Philadelphia Union, equipo que marcha sexto en la Conferencia del Este y que busca lograr un boleto a la postemporada.

Sullivan tiene el cuarto mejor promedio de goles por partido de toda la MLS. Solo es superado por Anders Dreyer (San Diego FC), Peyton Miller (New England Revolution) y Lionel Messi (Inter Miami).

CAVAN SULLIVAN BACKHEEL?! ?



The 16-year-old gives @PhilaUnion the lead in San Diego just before halftime! pic.twitter.com/oSvyKnvfRp — Major League Soccer (@MLS) September 14, 2026

Su habilidad y dinamismo también lo convierten en el tercer futbolista con mejores registros en dribles efectivos en lo que va de la temporada, con un promedio de 2.82 por cada 90 minutos.

Estas cifras, combinadas con un promedio de 1.21 pases clave y 3.7 pases largos por partido, lo convierten en una pieza importante de la ofensiva.

Doing this at just 16 years old ⭐️



Cavan Sullivan has earned his first senior @USMNT call-up! ?? pic.twitter.com/jT4b420jsK — Philadelphia Union (@PhilaUnion) September 17, 2026

Los números acumulados durante esta temporada, en la que ha disputado 24 partidos, lo llevaron a recibir su primera convocatoria con la Selección Estadounidense, comandada por Mauricio Pochettino.

Sullivan podría disputar sus primeros minutos con la selección absoluta durante la Fecha FIFA, en la que ‘Las Barras y las Estrellas’ enfrentarán a Perú, Chile, México y Canadá.