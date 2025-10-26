Philadelphia Union, con dramatistmo, gana el primero de la serie

Héctor Cantú

Philadelphia Union hizo válidos los pronósticos que lo colocan como favorito para superar la primera ronda de eliminación, luego de vencer a Chicago Fireen tanda de penales (5-4) en el primer partido de la eliminatoria.

No fue un partido sencillo para el equipo con mejor rendimiento de la temporada. El Fire le complicó el tránsito del partido, haciéndolo rocoso, cerrado y con muy pocas opciones a la ofensiva.

El Union tuvo que recomponerse después de una primera parte donde solo logró una llegada con claridad al arco de Brady. Un disparo lejano que pasó muy cerca del poste, pero que no se incrustó en las redes.

Para Chicago, las opciones en la delantera tampoco fueron tan claras. Cuando mejor estaban parados sobre el terreno de juego, llegó la jugada que cambió la historia.

Un centro por el costado derecho fue bien recibido por Indiana Vassilev para abrir el marcador a 20 minutos del final del tiempo regular.

Con la obligación de Chicago de ir a buscar el tanto del empate, el equipo rojo dejó espacios que fueron bien aprovechados por el equipo local.

Too good from Milan Iloski. 🤌



That's two for @PhilaUnion!



— Major League Soccer (@MLS) October 26, 2025

En un contragolpe a velocidad y una definición perfecta, Iloski envió la pelota al fondo de las redes, decretando el triunfo para el equipo de casa.

El cuadro rojo no dejó de intentarlo y a 7 minutos del final encontró las redes con un gol fortuito de Jonathan Mamba que los puso en plena pelea.

En el tiempo de agregado y cuando parecía que Philadelphia se llevaría la victoria, vino un zapatazo de larga distancia de Jack Elliot que mandó al fondo de las redes para forzar a la definición en la tanda de penales.

Con el marcador empatado, ambos equipos tuvieron que ir al manchón penalti para definir al ganador.

Los fallos de Elliot, en el primer tiro y de Waterman en el último, terminaron por sentenciar al equipo visitante que cayó con la cara al sol.

Ahora, Chicago recibirá el juego de vuelta como local con la obligación de ganar, pues una nueva derrota le dejará eliminado de la temporada 2025.