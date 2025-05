Once partidos después, el campeón LA Galaxy no puede ganar

El LA Galaxy sigue sumido en una seria crisis de resultados que se ha agravado con la derrota por la mínima diferencia ante Sporting Kansas City.

Un gol en propia puerta del capitán Maya Yoshida terminó por sentenciar al vigente campeón del futbol de los Estados Unidos que acumula 8 derrotas.

Los reflectores se posaron en la figura de Dejan Jovelic, quien ahora vestido con los colores de Kansas City, se enfrentó a sus excompañeros en un duelo donde no pudo marcar para la causa local.

