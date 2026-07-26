Los gestos de apoyo a Germán Berterame tras su lesión

Héctor Cantú

Germán Berterame ha iniciado su proceso de recuperación luego de que sufriera una lesión que le obligó a pasar la noche bajo observación en el hospital.

El delantero mexicano chocó al momento de buscar un remate de cabeza con un defensa rival. La acción le dejó conmocionado y aparentemente convulsionando sobre el terreno de juego, por lo que fue trasladado en ambulancia para evitar una lesión mayor.

A goal for @InterMiamiCF, a goal for Germán Berterame. 🩷 pic.twitter.com/c23xvNV91K — Major League Soccer (@MLS) July 26, 2026

De inmediato, sus compañeros y el club Inter Miami mostraron su cercanía y le dedicaron el triunfo por la mínima diferencia al exjugador de Monterrey.

Luis Suárez sostuvo una camiseta en su honor, enviándole buenos deseos y una pronta recuperación.

El club envió un comunicado de prensa en el que confirmaron que la lesión no pasó a mayores y que ha sido dado de alta del hospital para finalizar su recuperación en casa, al lado de su familia.