Lionel Messi es el mejor asistidor de Germán Berterame

Héctor Cantú

El delantero mexicano Germán Berterame despertó de su letargo goleador en el momento preciso, justo cuando Inter Miami se prepara para disputar la postemporada en busca de revalidar el título.

Berterame necesitó 15 jornadas para reencontrarse con el gol y, desde que puso fin a su sequía, ha marcado en tres partidos consecutivos.

Su anotación más reciente llegó ante New England Revolution, con la que alcanzó los 10 goles desde su llegada a Inter Miami, donde Lionel Messi se ha convertido en su mejor socio.

Como sucedió en este último encuentro, la ‘Pulga’ ha asistido a Berterame en cuatro ocasiones durante la temporada, el doble de las asistencias que le dio Luis Suárez en las jornadas 30 y 31.

Lo más curioso es que Inter Miami nunca ha perdido cuando Berterame marca, por lo que el mexicano se ha convertido en un auténtico talismán para las aspiraciones del conjunto de Florida.