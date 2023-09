Lionel Messi, ausente en la cancha, pero no en las gradas

Lionel Messi, con problemas musculares, no se pudo vestir este miércoles de corto para la final de la Copa US Open pero acudió al DRV PNK Stadium para animar a sus compañeros del Inter Miami frente al Houston Dynamo.



Vestido de negro y de calle, el astro argentino, acompañado por su familia, se sentó en un palco al lado del banquillo del Inter Miami y prácticamente a pie de campo.

Houston Dynamo tiene contra la lona al Inter Miami en 45 minutos

También se dejó ver en las gradas del estadio Jordi Alba, que como Messi no pudo participar en esta final por problemas musculares.



El técnico argentino Gerardo 'Tata' Martino aseguró en la previa de la final que iban a esperar a Messi hasta el último momento para ver si podría o no jugar.



Pero finalmente, el genio de Rosario, que lleva 11 goles en 12 partidos con el conjunto de Florida, no pudo entrar en la convocatoria para este encuentro por el título de Copa.



Messi pidió el cambio en la primera parte del encuentro contra el Toronto del pasado 20 de septiembre (4-0), no jugó el derbi de Florida ante el Orlando City del domingo 24 (1-1) y era duda hasta el último momento para esta final.

El 10 de la Albiceleste ha tenido un calendario muy apretado ya que, a todos esos partidos con el Inter Miami en solo dos meses, hay que sumar su convocatoria con la selección de Argentina (jugó contra Ecuador y descansó contra Bolivia).



El Inter Miami, con la ventaja de jugar en su campo (el DRV PNK Stadium), busca esta noche el segundo título de su breve historia después del que consiguió en agosto al conquistar la Leagues Cup gracias al aterrizaje triunfal de Messi, Busquets y Alba en el equipo de rosa.