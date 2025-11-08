Javier Mascherano alabó el rendimiento de Inter Miami ante Nashville

Redacción FOX Deportes

Javier Mascherano, dijo que Inter Miami hizo un partido casi perfecto”, tras golear por 4-0 al Nashville, con doblete de Lionel Messi y Tadeo Allende, resultado que le dio al conjunto de la Florida el pase a la segunda ronda en los playoffs en la MLS.

Mascherano agregó en rueda de prensa que esta victoria, que les concede el pase a la segunda ronda de los ‘playoffs’ de la MLS, se produjo después de “una sensación amarga en Nashville”, donde la semana pasada las Garzas perdieron por 2-1.

El equipo entendió “a la perfección” la “importancia de poder poner al club en un lugar en una fase que nunca había estado”, sostuvo Mascherano, pues en la historia del equipo nunca habían llegado más allá de la primera ronda de los ‘playoffs’.

En semifinales de conferencia, el Inter Miami jugará a domicilio contra el FC Cincinnati, un equipo contra el que Mascherano recordó que se encuentran “por debajo” en el historial de la fase regular. Cincinnati venció por 3-0 a Inter Miami como locales, y ambos equipos empataron 0-0 en Miami.