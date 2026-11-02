Publicación: lunes 2 de noviembre de 2026

Héctor Cantú

Hirving Lozano y Sergi Roberto adornan la victoria del LA Galaxy

El mexicano y el español, claves en la victoria de la Galaxia

Sergi Roberto se estrenó como goleador en la MLS durante la victoria del LA Galaxy por 4-1 sobre Austin FC.

El español, quien llegó al futbol estadounidense procedente del Como de Italia, necesitó 10 partidos para marcar su primer gol y ayudar a su equipo a sumar tres puntos importantes en la lucha por clasificar a la postemporada.

La ‘Galaxia’ fue contundente ante un Austin FC que nunca logró recuperarse del gol recibido en los primeros minutos del encuentro.

João Klauss abrió el marcador a los 10 minutos, mientras que el mexicano Hirving Lozano amplió la ventaja antes del descanso.

El ‘Chucky’ consiguió así su segundo gol de la temporada con el conjunto angelino y afinó la puntería rumbo al ‘Decision Day’.

En la segunda mitad, Robert Taylor marcó el tercer tanto para prácticamente asegurar la victoria del equipo local.

Aunque Austin FC logró descontar por conducto de Ervin Torres, Sergi Roberto apareció 22 minutos después para establecer el 4-1 definitivo.

Con este resultado, LA Galaxy se ubicó en la séptima posición de su conferencia y mantuvo sus aspiraciones de clasificar a la postemporada.

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