Hirving Lozano y Sergi Roberto adornan la victoria del LA Galaxy

Héctor Cantú

Sergi Roberto se estrenó como goleador en la MLS durante la victoria del LA Galaxy por 4-1 sobre Austin FC.

El español, quien llegó al futbol estadounidense procedente del Como de Italia, necesitó 10 partidos para marcar su primer gol y ayudar a su equipo a sumar tres puntos importantes en la lucha por clasificar a la postemporada.

La ‘Galaxia’ fue contundente ante un Austin FC que nunca logró recuperarse del gol recibido en los primeros minutos del encuentro.

Sergi Roberto's FIRST GOAL for the G's ? https://t.co/qXxlU5ocy0 — LA Galaxy (@LAGalaxy) October 31, 2026

João Klauss abrió el marcador a los 10 minutos, mientras que el mexicano Hirving Lozano amplió la ventaja antes del descanso.

El ‘Chucky’ consiguió así su segundo gol de la temporada con el conjunto angelino y afinó la puntería rumbo al ‘Decision Day’.

En la segunda mitad, Robert Taylor marcó el tercer tanto para prácticamente asegurar la victoria del equipo local.

?? Marco Reus ➡️ Hirving Lozano ?? https://t.co/Yagop6v8TI — LA Galaxy (@LAGalaxy) October 31, 2026

Aunque Austin FC logró descontar por conducto de Ervin Torres, Sergi Roberto apareció 22 minutos después para establecer el 4-1 definitivo.

Con este resultado, LA Galaxy se ubicó en la séptima posición de su conferencia y mantuvo sus aspiraciones de clasificar a la postemporada.