Héctor Herrera, en el equipo ideal de la MLS

Héctor Cantú

Héctor Herrera fue elegido como uno de los integrantes del XI ideal de la jornada más reciente de la MLS, gracias a su destacada actuación.

El mediocampista mexicano brilló ante FC Dallas, encuentro en el que marcó un gol para llegar a tres anotaciones en la temporada.

Herrera, quien llegó esta campaña procedente del Toluca de la Liga MX, comparte los honores con figuras de la talla de Antoine Griezmann y Lionel Messi, quienes también marcaron en sus respectivos encuentros.

En el equipo ideal también aparecen Gonzalo Tapia, quien contribuyó con un gol y una asistencia en la victoria de Columbus Crew ante FC Cincinnati, y Martín Ojeda, de Orlando City, quien acaparó los reflectores gracias a su espectacular anotación.

Héctor Herrera levels it for @HoustonDynamo off the corner! https://t.co/iWWFlCVl3g — Major League Soccer (@MLS) October 18, 2026

El XI ideal de la jornada lo completan el portero Matt Turner, los defensas Pierre, Andrade y Miller, el mediocampista Guilavogui y el delantero Toklomati.

La MLS entra en la recta final de su temporada regular, con varios equipos que todavía buscan asegurar su boleto a la postemporada.