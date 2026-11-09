Héctor Cantú
Estados Unidos sueña en grande y en serio con Pep Guardiola
El español está en la lista de candidatos para ser técnico de la Selección
La posible salida de Mauricio Pochettino de la Selección Estadounidense rumbo a Manchester ha abierto un abanico de posibilidades sobre quién podría ocupar el banquillo del conjunto de las ‘Barras y las Estrellas’.
Entre los nombres que aparecen como posibles sustitutos destaca uno que podría representar un golpe de autoridad para el futbol estadounidense: Pep Guardiola.
El entrenador español figura entre las opciones que se han mencionado para tomar las riendas de Estados Unidos, luego de haber concluido su etapa con el Manchester City durante el verano pasado.
Guardiola, quien anteriormente dirigió al Barcelona y al Bayern Munich, nunca ha estado al frente de una selección nacional, por lo que el proyecto estadounidense representaría un nuevo desafío en su trayectoria.
En la lista publicada por FOX Sports también aparece BJ Callaghan, entrenador de Nashville SC, equipo que terminó como el mejor de la temporada regular de la MLS y conquistó la Supporters’ Shield.
Otro de los nombres destacados es Julian Nagelsmann, quien también ha sido vinculado con la Selección Estadounidense. El técnico alemán se encuentra sin equipo después de haber dirigido 34 partidos al combinado de su país.
La relación de posibles candidatos incluye además a Michael Bradley, Steve Cherundolo, Wilfried Nancy y Roberto Martínez.
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