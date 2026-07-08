El espectacular anuncio con el que la MLS confirmó el regreso de la liga

Héctor Cantú

El final de la Copa del Mundo 2026 está a la vuelta de la esquina y, con él, también regresa el futbol a la principal liga de Estados Unidos.

A tres días de que se reanude la temporada 2026, la MLS preparó un espectacular anuncio con el que le da la bienvenida al mundo tras una de las ediciones más memorables de la Copa del Mundo, disputada en territorio estadounidense.

La Major League Soccer reunió a varias de sus grandes figuras, incluido Antoine Griezmann, flamante refuerzo de Orlando City, para anunciar el regreso de la campaña.

Con el lema "Gracias, mundo. Nosotros nos encargamos", la liga busca aprovechar la euforia que dejó el Mundial para dar la bienvenida tanto a los aficionados de siempre como a los nuevos seguidores.

Worthy of the crown. 👑



Meet your squad for the 2026 MLS All-Star Game pres. by @chime. pic.twitter.com/YN5RNMAsEW — Major League Soccer (@MLS) July 8, 2026

En el video también aparecen personalidades como David Beckham, Matthew McConaughey, Earvin 'Magic' Johnson y Kevin Durant, quienes son propietarios o socios de distintos clubes de la MLS.

La temporada se reanudará el jueves con el duelo canadiense entre CF Montréal y Toronto FC.