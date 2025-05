El Cincinnati se queda sin liderato en la MLS

EFE

El argentino Julián Fernández marcó este domingo el gol con el que New York City se impuso por 1-0 al Cincinnati, que había ganado sus últimos cinco partidos pero que con esta derrota perdió el liderato de la Conferencia Este en la MLS.



Columbus Crew es ahora primero del Este con 24 puntos. Le siguen Philadelphia Union y Cincinnati, ambos con 22.

¡Gooool de @newyorkcityfc! ⚡



Julián Fernández aprovecha el rebote y saca un disparo raso al borde del área grande. pic.twitter.com/XRTisZbiXl — MLS Español (@MLSes) May 4, 2025

En cuarto lugar de esa conferencia aparece el Inter Miami de Lionel Messi con 21 puntos pero con un partido menos que el Columbus Crew, el Philadelphia Union y el Cincinnati.



Por su parte, el New York City sumó su tercer triunfo en los últimos cuatro partidos y es séptimo también en el Este con 17 puntos.



Cincinnati no solo vio cortada su racha de cinco victorias seguidas sino que además tampoco se pudo vengar de un New York City que el año pasado le eliminó en el 'playoff' por la MLS Cup.



El Citi Field de Queens, el hogar de los New York Mets de la MLB, acogió este partido para el que el técnico local Pascal Jansen dispuso un ataque totalmente latino con los argentinos Julián Fernández y Maxi Moralez, el colombiano-estadounidense Andrés Perea y el costarricense Alonso Martínez.



A pierna cambiada y desde la banda derecha, Fernández no tardó en sacar a relucir la calidad de su zurda y en el minuto 9 adelantó al New York City con un remate perfectamente ajustado al palo largo.



Martínez pudo dejar encarrilado el encuentro poco después al forzar un penalti de Matt Miazga, pero el delantero estrelló en la madera la pena máxima en el 14.



El costarricense, la gran referencia ofensiva de su equipo, siguió intentándolo y acarició el gol con varias oportunidades en una primera parte de claro dominio del New York City frente a un Cincinnati muy discreto.



Sin noticias de nombres destacados como el brasileño Evander o el argentino Luca Orellano, el técnico Pat Noonan dio entrada en la segunda mitad al brasileño Sergio Santos y a Gerardo Valenzuela y el Cincinnati mejoró algo en ataque.

Pero el New York City no se echó atrás y tuvo una ocasión clarísima en la cabeza de un Martínez que, tan insistente como desacertado durante toda la tarde, mandó el balón por encima del arco cuando el estadio ya cantaba gol.



Aunque estuvo más cerca el 2-0 que el 1-1, el marcador ya no se movió y el New York City

, con la lluvia arreciando en el último tramo del partido, se quedó los tres puntos ante un rival de entidad en el Este.