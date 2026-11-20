Redacción FOX Deportes

Literalmente, el Galaxy le dio las gracias al ‘Chucky’ Lozano.

El equipo angelino no clasificó a los playoffs de la MLS y tras terminar su participación en la temporada 2026, decidió no ejercer la opción de compra por el extremo mexicano.

Comprensible decisión si revisamos la historia de Hirving en Los Angeles Galaxy:

· 11 partidos jugados

· 2 goles y tres asistencias

· 5 partidos fuera por lesión en los isquiotibiales

· Solo jugó 3 meses en el club

· El Galaxy finalizó 11ro de su conferencia

Thank you, G’s ?



We have declined contract options for Hirving Lozano, Pablo Ruiz, Novak Mićović, Isaiah Parente, Tucker Lepley, Chris Rindov, Gino Vivi, Ascel Essengue, and Brady Scott. pic.twitter.com/PfaplETh07 — LA Galaxy (@LAGalaxy) November 20, 2026

A través de redes sociales, el Galaxy publicó una imagen de Lozano con la frase “thank you” y en el texto de la publicación explicó que decidió “declinar las opciones contractuales” del ‘Chucky’ y de otros nueve jugadores. Es decir, la franquicia quiere rearmar el plantel para el 2027.

Y hablando de lo que será el próximo año, Lozano debe reportar con el San Diego FC, club dueño de su carta y que borró al jugador desde finales del 2025 (tras un enfrentamiento con el entrenador Mikey Varas en el vestidor) hasta que en agosto se dio el préstamo al Galaxy.

Seguirá la incertidumbre en torno al atacante de 31 años, quien es uno de los cinco jugadores mejor pagados de la MLS, pese a que apenas vio ocho partidos en todo el 2026 y que en este momento no tiene cabida en el San Diego FC y oficialmente, tampoco en el histórico equipo angelino.