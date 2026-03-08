Doblete con sello venezolano lo lleva a ser el mejor de la semana en la MLS

Héctor Cantú

Anoten el nombre de Wiki Carmona, el mediocampsita de Montreal Impact que se despachó con un doblete para robarse los reflectores de la semana 3 de la temporada 2026 de la Major League Soccer.

Wikelman (su nombre de pila), se unió a las filas del equipo canadiense para esta temporada 2026 y ha sido justo ante su exequipo, NY Red Bull, donde ha logrado brillar luego de marcar dos goles en un solo partido.

Nacido en Valle de la Pascua, Venezuela, el centroamericano llegó al NY Red Bulls en la categoría inferior y fue hasta el 2021 cuando escaló hasta el representativo del primer equipo.

Ahora, este doblete en la victoria por goleada de 5-0 le afianza como un inamovible en el centro de la cancha para el equipo albinegro.