¿Cuántos cupos quedan para la postemporada en la MLS?

Héctor Cantú

El ‘Decision Day’ promete una jornada de máxima tensión en la MLS, con tres lugares para la postemporada todavía en juego y varios equipos que se disputarán su futuro en la temporada 2026.

Tras concluir la penúltima jornada de la temporada regular, la Conferencia Este ya tiene definidos a sus nueve clasificados. Nashville, Inter Miami, New England Revolution, Chicago Fire, Charlotte FC, Philadelphia Union y FC Cincinnati avanzarán directamente a los playoffs.

Joaquín Pereyra from way downtown! ? He bags the brace to give @MNUFC a 3-0 lead at LAFC. https://t.co/8VdqAsHFra — Major League Soccer (@MLS) November 2, 2026

Por su parte, Columbus Crew y Orlando City, equipo de Antoine Griezmann, disputarán el repechaje en busca de mantenerse en la pelea por el título.

La incertidumbre se concentra en la Conferencia Oeste, donde cinco equipos lucharán por los últimos tres boletos disponibles: uno de clasificación directa y dos para el repechaje.

Portland Timbers, Real Salt Lake, Seattle Sounders, Colorado Rapids y LA Galaxy llegarán a la última jornada con la necesidad de asegurar su continuidad en la temporada.

right off the dome ?‍? https://t.co/4OiaT1I6bA — Real Salt Lake (@realsaltlake) October 31, 2026

Uno de los encuentros más atractivos enfrentará precisamente a dos de los involucrados. Real Salt Lake recibirá a LA Galaxy, que necesitará al menos un empate para asegurar su clasificación a la postemporada.

Así, el ‘Decision Day’ promete emociones hasta el último minuto, con los últimos boletos disponibles y las posiciones definitivas de los clasificados todavía por resolverse.