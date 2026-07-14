¿Cuándo debutarán Antoine Griezmann y Robert Lewandowski en la MLS?

Héctor Cantú

La Major League Soccer calienta motores para la reanudación de la temporada 2026 que se vio interrumpida por el Mundial que llegará a su final el próximo domingo 19 de julio.

En medio de la pasión que generó el campeonato alrededor del mundo, algunos de los equipos de la liga de los Estados Unidos confeccionaron un proyecto de reforzamiento en sus líneas para cerrar con fuerza la temporada.

ROBERT LEWANDOWSKI IS COMING TO CHICAGO 🇵🇱



We have signed global soccer icon and Poland’s all-time leading goal scorer Robert Lewandowski as a Designated Player 🔥 #cf97 pic.twitter.com/ML5zxz3hVk — Chicago Fire FC (@ChicagoFire) June 29, 2026

Es el caso de Orlando City que dio un golpe sobre la mesa al contratar a Antoine Griezmann y de Chicago Fire, equipo que será la nueva casa de Robert Lewandowski.

Ambos futbolistas ya reportaron con sus respectivos equipos y están listos para debutar en la MLS.

Chicago Fire será el primero de los dos equipos que regrese a la actividad oficial, sin embargo, se ve complicado que Lewandowski pueda ver minutos en el duelo ante Vancouver Whitecaps.

Sin embargo, el exjugador del FC Barcelona podría jugar sus primeros minutos contra el Inter Miami en partido programado a media semana y en el que, probablemente, no pueda estar Leo Messi, quien jugará la final.

Quien ya está listo para ver sus primeros minutos como jugador de los Leones Morados es Antoine Griezmann, quien apunta para debutar el próximo miércoles, cuando Orlando visite a San Jose Earthquakes.

La segunda mitad de la temporada promete emociones al por mayor con futbolistas de alto calibre como los nuevos refuerzos y los ya establecidos como Lionel Messi, que reanudará como finalista del Mundial.