Con Lionel Messi retirado de la selección, La MLS reanuda el camino después de la fecha FIFA

Héctor Cantú

Una vez superada la Fecha FIFA, la MLS retoma la actividad con seis jornadas por disputarse antes de la postemporada.

Todavía quedan varias historias por definirse: conocer al ganador del Supporters’ Shield y la Bota de Oro, además de descubrir qué equipos pelearán por el título que actualmente pertenece al Inter Miami.

Nashville, por el Supporters’ Shield

? Chasing defensive records

⭐️ MVP and assist races

✈️ Thrilling rematches

? Seeking regular-season history



Here's what to watch down our @MLS home stretch ⬇️



?️: https://t.co/GDIfuqQ5Jk pic.twitter.com/IkOuQzefcL — Nashville SC (@NashvilleSC) October 7, 2026

Nashville ya rompió su récord de puntos en una temporada. Las 60 unidades que suma hasta el momento lo colocan en la pelea por el Supporters’ Shield, trofeo que reconoce al equipo con más puntos durante la temporada regular.

Messi, por la Bota de Oro

Leo Messi magic ? Your September Goal of the Month ⚽️ https://t.co/QoME4WVwTg — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 7, 2026

Después de poner punto final a su etapa con la Selección Argentina, Lionel Messi buscará repetir como campeón de goleo de la MLS. El capitán de las ‘Garzas’ suma hasta ahora 21 tantos y supera por tres a su perseguidor más cercano, Petar Musa.

¿Hasta dónde llegarán las estrellas?

? @AntoGriezmann https://t.co/Eu4iYg9qA0 — Orlando City SC (@OrlandoCitySC) September 26, 2026

Las llegadas de Antoine Griezmann y Robert Lewandowski han alimentado las ilusiones de Orlando City y Chicago Fire de clasificarse a la postemporada.

Los ‘Leones’ marchan en la séptima posición, mientras que el Fire ocupa el cuarto puesto, ambos en la Conferencia del Este.

Comienza así la recta final de la temporada regular del futbol estadounidense, a un mes de que se dispute el Decision Day.