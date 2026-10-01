Cambios en el banquillos del LAFC

EFE

Los Angeles Football Club (LAFC), de la MLS, anunció este jueves el nombramiento del español Xavier Tamarit como nuevo entrenador interino del equipo tras la salida el pasado fin de semana del canadiense Marc Dos Santos.



"Xavi aporta una vasta experiencia al más alto nivel y un profundo conocimiento de nuestros jugadores, sus fortalezas y las necesidades actuales del equipo", indicó en un comunicado el presidente de operaciones del fútbol de LAFC, John Thorrington.

LAFC appoints Xavi Tamarit as Interim Head Coach.



? https://t.co/xXiiYC17Yf pic.twitter.com/HwZU6GQFUy — LAFC (@LAFC) October 1, 2026

Tamarit se unió a las filas del club angelino el pasado enero para aportar sus "más de dos décadas de experiencia como entrenador de élite en algunas de las ligas más competitivas del mundo, incluyendo la Premier League inglesa, La Liga española y la primera división argentina", agregó el escrito.

LAFC se queda con ganas de otra goleada

El español sustituirá a Dos Santos como entrenador de LAFC tras su salida el pasado fin de semana.



Dos Santos ingresó como director técnico del club en diciembre del año pasado como el tercer entrenador en la historia de LAFC, tras haber ocupado el cargo de asistente de 2022 a 2025 bajo el liderazgo de Steve Cherundolo.