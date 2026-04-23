Arquero mete gol en el último suspiro y salva a su equipo de la derrota en la MLS

Héctor Cantú

La Major League Soccer siempre tiene sorpresas que regalar, y la jornada de media semana no fue la excepción, donde los reflectores se terminaron posando en el arquero de Toronto FC, Luka Gavran.

En los últimos minutos finales del encuentro, el meta del equipo canadiense se lanzó al frente cuando el marcador favorecía por 3-2 a Philadelphia Union.

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Entonces llegó el centro por el costado izquierdo hacia la zona donde Gavran había detectado un espacio. Allí, saltó sin que alguno de los defensas pudiera incomodarle para cabecear y mandar la pelota al fondo de las redes.

Fue el gol que le dio el empate a Toronto en casa y la última jornada del encuentro. Más dramatismo, en la MLS, imposible.