Antoine Griezmann, un sueño cumplido el jugar en Orlando

Héctor Cantú

A partir del verano próximo, Antoine Griezmann se convertirá en la nueva gran figura del Orlando City de la MLS, un sueño cumplido para el francés.

Griezmann, quien no estará en la próxima Copa del Mundo, aseguró detalló que sus planes a futuro son jugar y retirarse en la MLS antes de volver a Madrid para ayudar al Atlético de Madrid ya no como jugador.

Antoine Griezmann llegó a 200 goles con Atlético de Madrid y fue en la Champions League

“Quiero terminar ahí en Orlando, porque es mi sueño desde pequeño, y volver aquí a Madrid, porque es la mejor ciudad del mundo; volver aquí a este club (el Atlético de Madrid), porque es el mejor club del mundo, y aportar mi visión del fútbol, poder ayudar ya sea en las oficinas o en el campo de ayudante, pero sí me gustaría volver aquí y ayudar desde afuera a conseguir trofeos”, detalló el francés.

Según explicó Griezmann, su sueño desde niño era jugar en el Orlando City y desarrollar su carrera en Estados Unidos, un país con la mejor oferta profesional de basquetbol y futbol americano, dos deportes que Antoine sigue y consume con regularidad.

Antoine Griezmann ha firmado un acuerdo hasta el 2028 con opción a un año más si el Orlando así lo decide.

Su partido de presentación se dará una vez terminado el Mundial, el 25 de julio cuando el equipo morado se mida a Nashville.