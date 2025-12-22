2025, el año de las superestrellas en la MLS

Héctor Cantú

Como es una costumbre, la Major League Soccer se convirtió en el sitio de llegada de grandes estrellas del futbol mundial y el verano del 2025 fue uno de los más movidos con la incorporación de tres grandes futbolistas.

Son Heung-Min apareció en el radar del LAFC para imprimirle mayor dinamismo a la ofensiva del equipo. Poco tardó en hacer una gran mancuerna goleadora con Denis Bouanga, uno de los mayores goleadores del equipo en la temporada, quien peleó palmo a palmo por la Bota de Oro que al final conquistó Lionel Messi.

En total, ‘Sonaldo’ disputó un total de 13 partidos desde su arribo en agosto del 2025. El delantero marcó 12 goles y colaboró con 4 asistencias siendo su mejor partido el que tuvo ante Real Salt Lake en septiembre pasado, donde marcó un triplete, el primero conseguido en el futbol de Estados Unidos.

Otro de los grandes referentes que llegó al futbol de los Estados Unidos fue Thomas Müller, la gran estrella de Vancouver Whitecaps.

El otrora estrella del Bayern Munich fue una pieza clave para que el equipo canadiense llegara a la final donde perdió ante el Inter Miami de Leo Messi, reviviendo una vieja rivalidad entre dos referentes mundiales.

En total, Müller jugó 18 partidos con el Whitecaps, en los que marcó 11 goles y colaboró con 6 asistencias siendo su mejor partido el disputado ante Philadelphia Union donde marcó un triplete y colaboró con un pase para gol en la goleada de 7-0.

Finalmente, el tercer gran referente que llegó a la MLS proveniente de La Liga fue Rodrigo de Paul, uno de los máximos socios de Lionel Messi.

De Paul también se convirtió en un referente de Las Garzas y un jugador clave para lograr el título en la temporada.

En total, el argentino disputó 26 partidos en los que marcó dos goles, uno de ellos en la gran final de la temporada y puso 7 pases para gol.

Los tres futbolistas se mantendrán en cada uno de sus respectivos equipos para la temporada 2026 donde intentarán refrendar su buen paso en la Major League Soccer.

