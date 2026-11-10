Yordan Álvarez y Pete Crow-Armstrong son los MVP 2026 de MLB

Redacción FOX Deportes

Terminó el misterio: MLB anunció este jueves a Yordan Álvarez y Pete Crow-Armstrong como los Jugadores Más Valiosos de la temporada 2026 en la Liga Americana y la Liga Nacional, respectivamente.

Ambos peloteros conquistaron la distinción por votación unánime al recibir todos los votos al primer lugar al MVP de cada liga. Con este resultado, se registró apenas la tercera ocasión en la historia en que ambos galardones principales se otorgan de manera unánime en un mismo año.

IT’S UNANIMOUS



Yordan Alvarez is your 2026 American League Most Valuable Player! pic.twitter.com/lYy7qBFeVQ — MLB (@MLB) November 13, 2026

Por los Houston Astros, el toletero cubano Yordan Álvarez brilló al disputar 158 juegos y conectar 179 imparables, 42 cuadrangulares y 106 carreras impulsadas.

El bateador zurdo lideró las Ligas Mayores en promedio de bateo con .316, porcentaje de embasado con .432, slugging con .601 y OPS de 1.033, además de sumar 341 bases totales. Tras quedarse a un paso de la Triple Corona, Álvarez se convirtió en el cuarto jugador nacido en Cuba en ganar el MVP y el primero en hacerlo como bateador designado en la Liga Americana.

En el viejo circuito, el jardinero central de los Chicago Cubs, Pete Crow-Armstrong, firmó una campaña histórica con 45 home runs, 41 bases robadas y 107 carreras producidas.

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Pete Crow-Armstrong is your 2026 National League Most Valuable Player! pic.twitter.com/WrD7cMLaXV — MLB (@MLB) November 13, 2026

El patrullero bateó para .280, encabezó la Liga Nacional con slugging de .570 y OPS de .942, y lideró MLB con 357 bases totales y 119 carreras anotadas. Gracias a su velocidad y poder, ingresó al exclusivo club 40-40 como el séptimo jugador en lograrlo en la historia y el primero en la franquicia de Chicago.

La consagración de ambos jugadores corona un año de múltiples reconocimientos individuales y colectivos dentro de sus respectivas organizaciones.

Álvarez impulsó a Houston a conquistar su octavo banderín de la División Oeste en diez años, tras recuperarse de una fractura en la mano que limitó su participación en 2025. Por su parte, Crow-Armstrong estableció el récord de más cuadrangulares en una temporada para un bateador zurdo de los Cubs y sumó también el Premio Hank Aaron y el Guante de Platino.