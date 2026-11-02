Hiram Marín
Ya hay finalistas para el bat de plata 2026
Los mejores bateadores del año en distintas posiciones serán premiados el 17 de noviembre
Grandes Ligas anunció a los candidatos finalistas para el Bat de Plata 2026, destacando a las figuras ofensivas más contundentes de la temporada en ambos circuitos.
La votación de los managers y coaches define a los ganadores entre el talento consolidado y las jóvenes promesas de la Gran Carpa.
En la Liga Americana, la puja al bateador designado la encabeza Yordan Álvarez tras registrar 42 cuadrangulares.
El cubano compite junto a referentes en otras posiciones como Pete Alonso en la inicial y Bobby Witt Jr. en las paradas cortas.
Por la Liga Nacional, Shohei Ohtani vuelve a figurar en la contienda para los bateadores designados junto a Kyle Schwarber.
En las praderas destacan Pete Crow-Armstrong y Fernando Tatis Jr., mientras Elly De La Cruz comanda a los shortstops.
Grandes figuras globales y valiosos bateadores hispanos dominan una lista donde Gabriel Moreno y Junior Caminero buscan dar la sorpresa. Los ganadores en cada una de las posiciones serán revelados de forma oficial el próximo 17 de noviembre.
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