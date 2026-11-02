Publicación: jueves 5 de noviembre de 2026

Hiram Marín

Ya hay finalistas para el bat de plata 2026

Los mejores bateadores del año en distintas posiciones serán premiados el 17 de noviembre

Grandes Ligas anunció a los candidatos finalistas para el Bat de Plata 2026, destacando a las figuras ofensivas más contundentes de la temporada en ambos circuitos.

La votación de los managers y coaches define a los ganadores entre el talento consolidado y las jóvenes promesas de la Gran Carpa. 
En la Liga Americana, la puja al bateador designado la encabeza Yordan Álvarez tras registrar 42 cuadrangulares.

El cubano compite junto a referentes en otras posiciones como Pete Alonso en la inicial y Bobby Witt Jr. en las paradas cortas.

Por la Liga Nacional, Shohei Ohtani vuelve a figurar en la contienda para los bateadores designados junto a Kyle Schwarber.

En las praderas destacan Pete Crow-Armstrong y Fernando Tatis Jr., mientras Elly De La Cruz comanda a los shortstops.

Grandes figuras globales y valiosos bateadores hispanos dominan una lista donde Gabriel Moreno y Junior Caminero buscan dar la sorpresa. Los ganadores en cada una de las posiciones serán revelados de forma oficial el próximo 17 de noviembre.

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