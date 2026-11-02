Ya hay finalistas para el bat de plata 2026

Hiram Marín

Grandes Ligas anunció a los candidatos finalistas para el Bat de Plata 2026, destacando a las figuras ofensivas más contundentes de la temporada en ambos circuitos.

La votación de los managers y coaches define a los ganadores entre el talento consolidado y las jóvenes promesas de la Gran Carpa.

En la Liga Americana, la puja al bateador designado la encabeza Yordan Álvarez tras registrar 42 cuadrangulares.

Your 2026 National League @SluggerNation Silver Slugger Award finalists ?



The winners will be announced on Tuesday, Nov. 17. pic.twitter.com/X2l6Hhq5o6 — MLB (@MLB) November 5, 2026

El cubano compite junto a referentes en otras posiciones como Pete Alonso en la inicial y Bobby Witt Jr. en las paradas cortas.

Por la Liga Nacional, Shohei Ohtani vuelve a figurar en la contienda para los bateadores designados junto a Kyle Schwarber.

Your 2026 American League @SluggerNation Silver Slugger Award finalists ?



The winners will be announced on Tuesday, Nov. 17. pic.twitter.com/nrJWYeysS5 — MLB (@MLB) November 5, 2026

En las praderas destacan Pete Crow-Armstrong y Fernando Tatis Jr., mientras Elly De La Cruz comanda a los shortstops.

Grandes figuras globales y valiosos bateadores hispanos dominan una lista donde Gabriel Moreno y Junior Caminero buscan dar la sorpresa. Los ganadores en cada una de las posiciones serán revelados de forma oficial el próximo 17 de noviembre.