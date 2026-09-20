Tienes que ver el nuevo uniforme de visitante de los Tampa Bay Rays

Redacción FOX Deportes

Los Tampa Bay Rays presentaron oficialmente su nueva indumentaria de visitante para lo que resta de la temporada de las Grandes Ligas.

El diseño rescata el tono gris clásico para los partidos fuera de casa y recupera la inscripción "Tampa Bay" en el pecho, un detalle que la franquicia no utilizaba en su uniforme principal de gira desde hace casi dos décadas.

Esta nueva franela rinde homenaje a los años de expansión de la franquicia bajo el nombre de Devil Rays (1998-2000), incorporando el característico degradado de colores en el texto frontal.

This one's for Tampa Bay. pic.twitter.com/DHL964sC2d — Tampa Bay Rays (@RaysBaseball) September 21, 2026

Entre sus características destacan vivos en color azul marino alrededor de los botones y el cuello, además de una gorra actualizada que sustituye el negro original por azul y coloca la tradicional manta raya con un estilo más limpio.

La elección del uniforme contó con la participación directa de los aficionados, quienes votaron por este modelo a través de una encuesta en redes sociales realizada por el equipo. De acuerdo con la directiva, llevar el nombre de la región en el pecho durante las giras representa el compromiso a largo plazo con su comunidad y el orgullo de exhibir su origen en cada estadio que visiten.

El estreno oficial del uniforme está programado para este martes durante el segundo juego de la doble cartelera frente a los New York Yankees en Yankee Stadium.