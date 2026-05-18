Tarik Skubal ha tenido una recuperación milagrosa

Redacción FOX Deportes

La recuperación de Tarik Skubal dio un paso importante la mañana de este jueves. El zurdo de los Tigers subió al montículo para una sesión de bullpen que intentó vivir como si fuera una apertura real, incluso con su ya característico caminar de espaldas y el puño apretado al terminar el trabajo. No celebró un ponche, sino algo todavía más valioso: volver a sentirse cerca de su mejor versión.

Apenas 15 días después de la cirugía artroscópica en el codo, Skubal salió decidido a probar que su brazo podía responder a máxima intensidad. El pitcher reconoció que la meta de la jornada era alcanzar una velocidad específica, una cifra que le confirmara tanto a su cuerpo como a su mente que ya podía lanzar con libertad y sin limitaciones.

“Había un número de velocidad que quería alcanzar hoy, y lo logré, así que fue un buen día”, explicó Skubal tras la práctica. Aunque admitió que todavía no llega por completo a la velocidad que alcanza en un juego oficial, sí dejó claro que sus envíos estuvieron muy cerca del ritmo competitivo que busca recuperar en las próximas semanas.

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La sesión del jueves fue distinta a las anteriores. El trabajo incluyó varias entradas simuladas para recrear los descansos entre innings y volver a elevar la intensidad cada vez que regresaba al montículo. Dentro del proceso de recuperación, el entrenamiento representó uno de los avances más importantes hasta ahora para el as de Detroit.